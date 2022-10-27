В Энергодаре оккупанты ввели "сухой закон" для российских военных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на INFORM.ZP.UA .

Сообщается, что для жителей Энергодара реализация алкоголя разрешена с 10:00 до 19:00. Российским военным вообще не разрешается покупать крепкий алкоголь в магазинах города.

За несоблюдение распоряжения торговые заведения могут быть оштрафованы на 10–30 тыс. рублей.

По словам представителя российских псевдо-властей Александра Волги, эта мера принята в соответствии с решением администрации и военной комендатуры на основании федерального конституционного закона "О военном положении".