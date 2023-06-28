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В Енергодарі окупанти посилили тиск на мешканців, які не мають паспорта РФ, - ЦНС

Фото: в Енергодарі окупанти посилили тиск на мешканців, які не мають паспорта РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області загарбники посилили контрдиверсійний режим та системно тероризують місцевих мешканців, які не отримали російський паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначається, через провал "паспортизації" окупаційними адміністраціями на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, російські війська влаштовують терор місцевому населенню.

Зокрема, росіяни збільшили кількість рейдів у Енергодарі для перевірки місцевого населення. Під час перевірок вони шукають місцевих, які не мають російського паспорта.

Також в Енергодарі фіксують численні випадки позбавлення волі громадян міста та навколишніх населених пунктів, з подальшими тортурами та психологічним тиском, а також відчуженням особистого майна.

При цьому, при затриманні, громадян звинувачували у "антиросійській діяльності" та "не припустимості поширення проукраїнських поглядів".

Примусова паспортизація РФ на окупованих територіях

З початку свого вторгнення на територію України Росія веде загарбницькі дії та змушує людей відмовлятись від українського громадянства. Однак українці не погоджуються отримувати паспорт РФ, і через це на окупованих територіях почався терор.

Російські військові вдаються як до погроз, так і до шантажу.

Так, на окупованих територіях Запорізької області росіяни почали мінувати приватні земельні ділянки тих, хто відмовився від паспорта РФ.

Зокрема, російські загарбники загострюють гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях, щоб схилити людей брати паспорт РФ в обмін на "соціальні виплати".

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