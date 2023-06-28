В Энергодаре оккупанты усилили давление на жителей, не имеющих паспорта РФ, - ЦНС

Как отмечается, из-за провала "паспортизации" оккупационными администрациями на временно оккупированных территориях Запорожской области, российские войска устраивают террор местному населению.

В частности, россияне увеличили количество рейдов в Энергодаре для проверки местного населения. Во время проверок они ищут местных, у которых нет российского паспорта.

Также в Энергодаре фиксируют многочисленные случаи лишения свободы граждан города и окрестных населенных пунктов, с последующей пыткой и психологическим давлением, а также отчуждением личного имущества.

При этом при задержании граждан обвиняли в "антироссийской деятельности" и "не допустимости распространения проукраинских взглядов".

Принудительная паспортизация РФ на оккупированных территориях

С начала вторжения на территорию Украины Россия ведет захватнические действия и заставляет людей отказываться от украинского гражданства. Однако украинцы не соглашаются получать паспорт РФ, и поэтому на оккупированных территориях начался террор.

Российские военные прибегают как к угрозам, так и к шантажу.

Так, на оккупированных территориях Запорожской области россияне начали минировать частные земельные участки тех, кто отказался от паспорта РФ

В частности, российские захватчики обостряют гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях, чтобы склонить людей брать паспорт РФ в обмен на "социальные выплаты".