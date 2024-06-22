В Енергодарі безпілотник зруйнував електропідстанцію, місто частково без світла, - МАГАТЕ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ).

Команда Агентства, що перебуває на Запорізькій атомній електростанції, відвідала підстанцію "Луч" та підтвердила, що вона зруйнована та не функціонує. Адміністрація Запорізької АЕС повідомила МАГАТЕ, що причиною руйнування стала атака безпілотника. Це вже друге пошкодження цієї підстанції з 2022 року. Після атаки у середу ввечері місто Енергодар було знеструмлене.

Підстанція "Луч" зазвичай забезпечує електроенергією частину міста й інші райони, такі як водонасосна станція, промислова зона та навколишні невеликі міста. Станом на четвер, 20 червня, частина Енергодару отримувала електроенергію через лінію електропередач "Радуга". Електропостачання ЗАЕС цього разу безпосередньо не постраждало, адже станція не отримує електроенергію ззовні ані від ЛЕП "Луч", ані від ЛЕП "Радуга".

Натомість гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, це цей інцидент став ще одним суворим нагадуванням про те, що для підтримки ядерної безпеки, важливо мати надійний зв'язок між атомною електростанцією та зовнішньою мережею, як для працюючих, так і для зупинених станцій.

За його словами, хоча кожна АЕС спроектована таким чином, щоб справлятися з ситуаціями, коли зв'язок з мережею переривається, втрата електропостачання за межами майданчика будь-якої АЕС, є серйозною подією, від якої слід захищатися, як від фундаментальної складової ядерної безпеки.

Гроссі зазначив, що будь-який напад, що впливає на енергопостачання будь-якої з українських АЕС, буде порушенням семи основних принципів забезпечення ядерної безпеки під час конфлікту. За його словами, четвертий принцип передбачає, що "для всіх ядерних об'єктів має бути забезпечено надійне зовнішнє енергопостачання з мережі".

Група експертів МАГАТЕ 20 червня оцінює збитки на електричній підстанції в місті Енергодар, де проживає численний персонал розташованої неподалік Запорізької атомної електростанції в Україні. (Фото: МАГАТЕ)

Гендиректор МАГАТЕ висловив глибоку стурбованість ситуацією з енергопостачанням українських атомних електростанцій за межами майданчиків. Він нагадав, що Запорізька АЕС уже втратила доступ до більшості своїх зовнішніх ліній електропередач та є особливо вразливою у цьому відношенні.

"Під час конфлікту вона (ЗАЕС. - ред.) неодноразово втрачала електропостачання за межами майданчика. Пошкодження, яких зазнала підстанція "Луч", мали безпосередній вплив на персонал станції, який проживає в Енергодарі, що безпосередньо прилягає до станції, а отже, також вплинули на ядерну та фізичну ядерну безпеку. Тому дуже важливо, щоб енергетична інфраструктура завжди була захищеною та збереженою", - сказав Гроссі.

У звіті також зазначається, що впродовж останнього тижня тривали ознаки воєнної активності, зокрема вибухи біля майданчика АЕС 16 і 17 червня. Представники Запорізької АЕС повідомили експертам агенції, що впливу на сам майданчик та поблизу нього не було. Більшість днів експерти МАГАТЕ також чули вибухи далі від місця події.

Мерія Енергодару повідомила, що з 19 червня у місті відсутнє електропостачання. 20 червня його частково вдалося відновити, але деякі мікрорайони залишаються без електроенергії. Причина - в обстрілі підстанції "Луч" російськими військовими.