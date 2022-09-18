В Энергодаре жители сами восстановили мост, разрушенный оккупантами

В оккупированном Энергодаре Запорожской области местные жители своими силами построили понтонный мост.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Мелитополь.
"В Энергодаре местные жители своими силами восстановили понтонный мост", - говорится в сообщении.
Как сообщают в местных Telegram-каналах, этот мост ранее разрушили российские солдаты, поэтому люди решили восстановить его сами, чтобы снова переправляться через реку.
Как сообщалось, российские оккупационные войска несколько дней подряд не пропускали в Энергодар гуманитарные грузы.
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