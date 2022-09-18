RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Енергодарі мешканці самі відновили міст, зруйнований окупантами

Фото: в Енергодарі Запорізької області мешканці самі відновили міст (t.me/riamelitopol)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованому Енергодарі Запорізької області місцеві жителі самотужки збудували понтонний міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Мелитополь.

"В Енергодарі місцеві жителі самотужки відновили понтонний міст", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, цей міст раніше зруйнували російські солдати, тому люди вирішили відновити його самі, щоби знову переправлятися через річку.

Як повідомлялося, що російські окупаційні війська кілька днів поспіль не пропускали в Енергодар гуманітарні вантажі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Энергодар