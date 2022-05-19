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В Энергодаре вспыхнул гостиничный комплекс, оккупированный россиянами

Фото: в Энергодаре вспыхнул гостиничный комплекс, оккупированный россиянами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Энергодаре Запорожской области вспыхнул гостиничный комплекс. Ранее его захватили российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Энергодара Дмитрия Орлова в Telegram.

"Подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Энергодар в ходе выезда 18.05.2022 ликвидирован пожар в оккупированном орками гостиничном комплексе "Сосновый бор", - написал Орлов.

По его словам, бывший депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчук и его новый заместитель с г. Макеевка пытались присвоить помещения отеля, чтобы использовать в собственных целях.

Впрочем, они не справились с напряжением и в одном из помещений произошел пожар.

Напомним, ранее стало известно, что оккупационные власти готовят в Энергодаре так называемый "референдум" о присоединении к России.

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ЭнергодарПожар