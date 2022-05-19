В Енергодарі спалахнув готельний комплекс, окупований росіянами

"Підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій в м. Енергодар у ході виїзду 18.05.2022 ліквідовано пожежу в окупованому орками готельному комплексі "Сосновий бор", - написав Орлов.

За його словами, колишній депутат від ОПЗЖ Андрій Шевчук і його новопризначений заступник з м. Макіївки намагалися привласнити приміщення готелю, щоб використовувати у власних цілях.

Втім, не впорались із напругою і в одному із приміщень сталася пожежа.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупаційна влада готує в Енергодарі так званий "референдум" про приєднання до Росії.

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