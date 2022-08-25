В Энергодаре уже возобновляют электроснабжение

"По завершении этого процесса начнется подключение канализационно-насосной станции. И следующим шагом станет возобновление работы скважин на питьевом водозаборе", - рассказал он.

По его словам, специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы выполнить эти работы в ближайшее время.

Как сообщили РБК-Украина источники в энергоотрасли, отсутствие электро- и водоснабжения в Энергодаре связано с повреждением линий электропередач.

"С ситуацией на ЗАЭС это не связано. Причина - повреждение линий электропередач", - сказал собеседник.

На данный момент отметил он, ведутся ремонтные работы и подача воды и электроэнергии восстанавливается.