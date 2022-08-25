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В Енергодарі вже відновлюють електропостачання

Фото: в Енергодарі вже відновлюють електропостачання (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська, Юрій Дощатов

В Енергодарі Запорізької області почалося відновлення електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодара Дмитра Орлова.

"Після завершення цього процесу розпочнеться підключення каналізаційно- насосної станції. І наступним кроком стане відновлення роботи свердловин на питному водозаборі", - розповів він.

За його словами, фахівці докладають максимальних зусиль, щоб виконати ці роботи найближчим часом.

Як повідомили РБК-Україна джерела в енергогалузі, відсутність електро- та водопостачання в Енергодарі пов'язана з пошкодженням ліній електропередач.

"З ситуацією на ЗАЕС це не пов'язано. Причина - пошкодження ліній електропередач", - сказав співрозмовник.

На даний момент зазначив він, ведуться ремонтні роботи та подача води та електроенергії відновлюється.

Як повідомлялось, мешканці більшої частини тимчасово окупованої території Запорізької області залишилися без світла та води. При цьому в області вже місяць немає газу.

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