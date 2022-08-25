В Енергодарі вже відновлюють електропостачання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодара Дмитра Орлова.

На даний момент зазначив він, ведуться ремонтні роботи та подача води та електроенергії відновлюється.

"З ситуацією на ЗАЕС це не пов'язано. Причина - пошкодження ліній електропередач", - сказав співрозмовник.

Як повідомили РБК-Україна джерела в енергогалузі, відсутність електро- та водопостачання в Енергодарі пов'язана з пошкодженням ліній електропередач.

За його словами, фахівці докладають максимальних зусиль, щоб виконати ці роботи найближчим часом.

"Після завершення цього процесу розпочнеться підключення каналізаційно- насосної станції. І наступним кроком стане відновлення роботи свердловин на питному водозаборі", - розповів він.

Як повідомлялось, мешканці більшої частини тимчасово окупованої території Запорізької області залишилися без світла та води. При цьому в області вже місяць немає газу.

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