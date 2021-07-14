В Энергодаре пытались создать параллельные "органы власти". Успели избрать "мэра"

По данным следствия, житель Запорожской области с сообщниками пытались сформировать псевдогосударственные образования. Для легитимизации "полномочий" они провели подпольные собрания и выбрали так называемых "мэра" и "депутатов" самопровозглашенного "городского совета" Энергодара.

Во время следственных действий у фигурантов нашли:

учредительные "документы" фейковых образований;

протоколы собраний "активистов";

компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые материалы направлены на экспертизу. Открыто уголовное дело за самовольное присвоение властных полномочий, продолжается следствие.

Фото: в Энергодаре разоблачили фейковый "горсовет" (ssu.gov.ua)