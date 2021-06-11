В Запорожской области разоблачили "горсовет", который призывал захватить власть
Правоохранители заблокировали попытку создания фейковой госструктуры "Гуляйпольский городской совет" в Запорожской области. Так называемый "горсовет" призывал граждан к массовым акциям и захвату действующей власти.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что инициатором оказался сторонник идеологии "псевдонародовластия".
Известно, что злоумышленники призывали к образованию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур.
Также агитировали местных жителей присоединиться к "движению" за проведения массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.
По информации правоохранителей, для легализации полномочий участники провели собрание, на котором выбрали "мэра" и "депутатов".
Во время обысков правоохранители изъяли у фигурантов печати и штампы "органов местного самоуправления", протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.
Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (npu.gov.ua)
Напомним, что СБУ прекратила деятельность группы, которая проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в "псевдовыборах" новых государственных органов.
Сторонники "восстановления СССР" пытались создать фейковые "народные советы" и "силовые структуры".