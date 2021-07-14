В Енергодарі намагалися створити паралельні "органи влади". Встигли обрати "мера"

Служба безпеки України заблокувала створення паралельних "органів влади" в Енергодарі Запорізької області. Фейкова "міська рада" встигла обрати так званих "депутатів" і "мера", а також хотіла створити власні суди і силовий блок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.
За даними слідства, житель Запорізької області зі спільниками намагалися сформувати псевдодержавні утворення. Для легітимізації "повноважень" вони провели підпільні збори і обрали так званих "мера" і "депутатів" самопроголошеної "міської ради" Енергодара.
Під час слідчих дій у фігурантів знайшли:
Вилучені матеріали направлені на експертизу. Відкрито кримінальну справу за самовільне привласнення владних повноважень, триває слідство.
Фото: в Енергодарі викрили фейкову "міськраду" (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше в Гуляйполі Запорізької області заблокували спробу створення фейкової "міської ради", який закликав до масових акцій і захоплення влади.