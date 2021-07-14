В Енергодарі намагалися створити паралельні "органи влади". Встигли обрати "мера"

За даними слідства, житель Запорізької області зі спільниками намагалися сформувати псевдодержавні утворення. Для легітимізації "повноважень" вони провели підпільні збори і обрали так званих "мера" і "депутатів" самопроголошеної "міської ради" Енергодара.

Під час слідчих дій у фігурантів знайшли:

установчі "документи" фейкових утворень;

протоколи зборів "активістів";

комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Вилучені матеріали направлені на експертизу. Відкрито кримінальну справу за самовільне привласнення владних повноважень, триває слідство.

Фото: в Енергодарі викрили фейкову "міськраду" (ssu.gov.ua)