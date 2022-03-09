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В Энергодаре откроют гуманитарный коридор в Запорожье. Объявлен режим "тишины"

Автор: Наталья Юрченко

В городе Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе АЭС, в среду, 9 марта, откроют гуманитарный коридор в Запорожье. Утром в городе объявили режим прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

"Сегодня, 9 марта, под эгидой Красного креста организуется гуманитарный коридор из Запорожья в Энергодар, и зеленый - для эвакуации населения - до города Запорожья", - отметил Орлов.

В Энергодар доставят инсулин, некоторые медикаменты и сухие продуты для организации бесплатных социальных столовых в школах.

На обратном пути гуманитарные автобусы будут забирать людей, желающих эвакуироваться. Кроме того, в колонне разрешат ехать гражданским машинам. Все автомобили должны иметь маркировку в правом верхнем углу лобового стекла в виде красного креста.

"Место сбора граждан для эвакуации - участок дороги на улице Курчатова, от "красного" дома до набережной в сторону прогулочного канала. Сбор жителей города и жителей соседних сел ориентировочно с 12:00 до 13:00! С собой обязательно иметь документы", - добавил мэр города.

Напомним, сегодня в Сумах продолжат работу гуманитарного коридора. Он будет работать с 9:00 до 21:00.

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