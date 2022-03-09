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В Енергодарі відкриють гуманітарний коридор до Запоріжжя. Оголошено режим "тиші"

Автор: Наталія Юрченко

В місті Енергодар, де розташована найбільша в Європі АЕС, у середу, 9 березня, відкриють гуманітарний коридор до Запоріжжя. Зранку в місті оголосили режим припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодару Дмитра Орлова.

"Сьогодні, 9 березня, під егідою Червоного хреста організовується гуманітарний коридор із Запоріжжя до Енергодара, та зелений - для евакуації населення - до міста Запоріжжя", - зазначив Орлов.

В Енергодар доставлять інсулін, деякі медикаменти та сухі продути для організації безкоштовних соціальних їдалень в школах.

На зворотному шляху гуманітарні автобуси будуть забирати людей, які бажають евакуюватися. Крім того, в колоні дозволять їхати цивільним машинам. Всі автомобілі повинні мати маркування у правому верхньому куті лобового скла у вигляді червоного хреста.

"Місце збору громадян для евакуації - ділянка дороги на вулиці Курчатова, від "червоного" будинку до набережної вбік прогулянкового каналу. Збір мешканців міста та жителів сусідніх сіл орієнтовно з 12:00 до 13:00! З собою обов’язково мати документи", - додав мер міста.

Нагадаємо, сьогодні в Сумах продовжать роботу гуманітарного коридору. Він буде працювати з 9:00 до 21:00.

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