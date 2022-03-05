В Енергодарі окупанти замкнули двері мерії. Міська влада не може потрапити в будівлю
Енергодар тимчасово залишається під владою окупантів. На момент 8 ранку 5 березня мер і його команда не змогли потрапити в будівлю мерії, бо двері закрили російські військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу міста Дмитра Орлова.
"О 8.00 міська влада в повному складі прийшла на роботу, але потрапити в будівлю мерії ми не змогли. Окупанти замкнули двері. Будемо організовувати інше місце для роботи, щоб забезпечити життєдіяльність Енергодара в умовах окупації. Незважаючи на все Енергодар був і залишається Україною. Навіть коли ми в ізоляції", - написав Орлов.
Нагадаємо, пізно вночі 4 березня російські окупанти обстріляли перший енергоблок Запорізької АЕС. В результаті на станції спалахнула пожежа, станом на ранок 5 березня вогонь загасили.
Російські окупанти взяли Енергодар під свій контроль.
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