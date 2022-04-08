В Энергодаре оккупанты захватили здание Укртелекома

Российские оккупанты взяли под свой контроль помещение Укртелекома в Энергодаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местного канала в Telegram .

Сообщается, что оккупанты вынесли все оборудование. В частности, город может остаться без связи и интернета.

"Российские оккупанты захватили в Энергодаре помещение "Укртелекома"! Вынесено все оборудование. Город окончательно может остаться без украинской связи и интернета", - говорится в сообщении.