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В Энергодаре оккупанты захватили здание Укртелекома

(GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты взяли под свой контроль помещение Укртелекома в Энергодаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местного канала в Telegram.

Сообщается, что оккупанты вынесли все оборудование. В частности, город может остаться без связи и интернета.

"Российские оккупанты захватили в Энергодаре помещение "Укртелекома"! Вынесено все оборудование. Город окончательно может остаться без украинской связи и интернета", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Энергодаре оккупанты стали создавать фейковые "органы власти".

Также мы писали, что в Энергодаре оккупанты допрашивают местных с применением физического давления.

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