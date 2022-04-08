В Енергодарі окупанти захопили будівлю Укртелекому

Російські окупанти взяли під свій контроль приміщення Укртелекому в Енергодарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевого каналу у Telegram .

"Російські окупанти захопили в Енергодарі приміщення "Укртелекому"! Винесене все обладнання. Місто остаточно може залишитись без українського зв’язку та інтернету", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що окупанти винесли все обладнання. Зокрема, місто може залишитися без зв'язку та інтернету.

Раніше ми повідомляли, що в Енергодарі окупанти стали створювати фейкові "органи влади".

Також ми писали, що в Енергодарі окупанти допитують місцевих із застосуванням фізичного тиску.

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