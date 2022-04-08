В Енергодарі окупанти захопили будівлю Укртелекому

Російські окупанти взяли під свій контроль приміщення Укртелекому в Енергодарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевого каналу у Telegram.
Повідомляється, що окупанти винесли все обладнання. Зокрема, місто може залишитися без зв'язку та інтернету.
"Російські окупанти захопили в Енергодарі приміщення "Укртелекому"! Винесене все обладнання. Місто остаточно може залишитись без українського зв’язку та інтернету", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що в Енергодарі окупанти стали створювати фейкові "органи влади".
Також ми писали, що в Енергодарі окупанти допитують місцевих із застосуванням фізичного тиску.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!