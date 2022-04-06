В Енергодарі окупанти стали створювати фейкові "органи влади"

У захопленому російськими військами Енергодарі Запорізької області окупанти почали затверджувати нову фейкову "владу" колаборантів, і вже "звільнили" чинного мера міста Дмитра Орлова, А також всіх керівників і членів виконавчих органів міської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву " Енергоатома " у Telegram.

Так, спочатку 34 члени "громадської ради самоорганізації Енергодара "обрали головою адміністрації міста" А. Шевчика, який підтримує російську окупацію, після чого той своїм "наказом" одноосібно "звільнив" законно обраного мера Енергодара Орлова і "розпустив" все легітимне керівництво міста.

В Енергоатомі звернули увагу, що на таке встановлення "влади" поплічниками окупантів належним чином відреагує українське правосуддя.

"Жодної юридичної сили та правового сенсу ці "рішення", звісно, не мають. На них взагалі не варто й увагу звертати, а тим паче - сприймати серйозно та визнавати. Єдиний корисний сенс від «діянь» шевчика – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів", - йдеться в повідомленні.

Також були оприлюднені відповідні "накази" колаборантів Енергодара.

фото: t.me/energoatom_ua