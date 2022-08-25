UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Энергодаре оккупанты подожгли лес. Дым заметно даже в Никополе

Фото: в Энергодаре оккупанты подожгли лес (en gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Энергодаре российские военные подожгли лес. Дым заметили даже в Никополе, который находится на другом берегу Каховского водохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко в Telegram.

По его словам, оккупанты жгут лес возле яхт-клуба в Энергодаре. Но пожар заметили даже жители Никополя.

"Энергодар. Орки жгут лес неподалеку от яхт-клуба и разгоняют панические настроения у людей по оба берега водохранилища", - отметил Евтушенко.

Фото: оккупанты подожгли лес в Энергодаре (скриншот google.com/maps)

Напомним, большая часть оккупированной территории Запорожской области осталась без света и воды. Мэр Энергодара заявил, что причиной стали вражеские обстрелы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НикопольЭнергодарПожар