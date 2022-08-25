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В Енергодарі окупанти підпалили ліс. Дим помітно навіть в Нікополі

Фото: в Енергодарі окупанти підпалили ліс (en gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Енергодарі російські військові підпалили ліс. Дим помітили навіть в Нікополі, який знаходиться на іншому березі Каховського водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нікопольської РВА Євгена Євтушенка в Telegram.

За його словами, окупанти палять ліс біля яхт-клубу в Енергодарі. Але пожежу помітили навіть жителі Нікополя.

"Енергодар. Орки палять ліс неподалік від яхт-клубу та розганяють панічні настрої у людей по обидва береги водосховища", - зазначив Євтушенко.

Фото: окупанти підпалили ліс в Енергодарі (скриншот google.com/maps)

Нагадаємо, більша частина окупованої території Запорізької області залишилася без світла та води. Мер Енергодару заявив, що причиною стали ворожі обстріли.

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НікопольЭнергодарПожежа