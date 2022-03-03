В Энергодаре оккупанты обстреляли блокпост. В город заехало более 100 единиц бронетехники

Российские оккупационные войска не оставляют попыток зайти в город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. Так, 3 марта враги обстреляли блокпост и направили колонну бронетехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Дмитрия Орлова.
"Враг на большой колонне военной техники обстрелял блокпост и применяет оружие против мирного населения! Оставайтесь дома", - написал Орлов.
Позже он уточнил, что в Энергодар заехало около 100 единиц вражеской бронетехники. Мэр призвал жителей не подходить к окнам.
Напомним, что вчера оккупанты тоже пытались зайти в Энергодар. Однако местные жители отстояли город.
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