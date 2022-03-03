В Енергодарі окупанти обстріляли блокпост. У місто заїхало понад 100 одиниць бронетехніки

Російські окупаційні війська не залишають спроб зайти в місто Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. Так, 3 березня вороги обстріляли блокпост та направили колону бронетехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Дмитра Орлова.
"Ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост та застосовує зброю проти мирного населення! Лишайтеся вдома", - написав Орлов.
Пізніше він уточнив, що до Енергодару заїхало близько 100 одиниць ворожої бронетехніки. Міський голова закликав жителів не підходити до вікон.
Нагадаємо, що вчора окупанти теж намагалися зайти до Енергодару. Проте місцеві мешканці відстояли місто.
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