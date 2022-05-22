ru ua
Нд, 22 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Енергодарі невідомі підірвали двері під'їзду мера-колаборанта. Зрадник у лікарні

Новость на русском →
Неділя 22 травня 2022 12:19
В Енергодарі невідомі підірвали двері під'їзду мера-колаборанта. Зрадник у лікарні Фото: мер-колаборант Енергодару Андрій Шевчик (скрін відео 222)
Автор: Сергій Пишкін

В Енергодарі на вулиці Курчатова пролунав вибух. Виявилося, що невідомі підірвали двері під'їзді мера-колаборанта Андрія Шевчика, внаслідок чого він отримав поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Енергодара Дмитра Орлова.

Як відзначив Орлов, внаслідок вибуху поранення отримали:

  • "гауляйтер" Андрій Шевчик;
  • охоронці мера-колаборанта.

Наразі відомо, що усі постраждалі були госпіталізовані до лікарні з травмами різної ступені тяжкості.

Обставини вибуху наразі з'ясовуються. Ініціатори також невідомі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що нещодавно російські військові викрали начальника Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ-13) Віталія Трояна у Енергодарі. На наступний день пожежники вийшли на протест, однак окупанти їх розігнали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Энергодар
NEWS
Стамбульське комюніке та гарантії безпеки: що відомо про переговори України з РФ
Стамбульське комюніке та гарантії безпеки: що відомо про переговори України з РФ
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків