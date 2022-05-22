В Енергодарі невідомі підірвали двері під'їзду мера-колаборанта. Зрадник у лікарні

В Енергодарі на вулиці Курчатова пролунав вибух. Виявилося, що невідомі підірвали двері під'їзді мера-колаборанта Андрія Шевчика, внаслідок чого він отримав поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Енергодара Дмитра Орлова.

Наразі відомо, що усі постраждалі були госпіталізовані до лікарні з травмами різної ступені тяжкості .

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що нещодавно російські військові викрали начальника Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ-13) Віталія Трояна у Енергодарі. На наступний день пожежники вийшли на протест, однак окупанти їх розігнали.

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