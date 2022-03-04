Энергодар остается без тепла из-за повреждения ЗАЭС: когда восстановят теплоснабжение

После обстрелов и пожара на Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар отсутствует теплоснабжение.
Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.
"В связи с повреждением участка магистрального трубопровода, поставка тепловой энергии на город пока невозможна. Специалисты ЗАЭС проводят аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Ориентированная дата восстановления теплоснабжения - 5 марта.
Напомним, что сейчас площадка Запорожской АЭС захвачена оккупантами. На станции есть повреждения.
К счастью, изменений радиационного состояния в Запорожской области не зафиксировано, радиационный гамма фон находится в пределах нормальных показателей.
Ранее сообщалось, что среди персонала Запорожской АЭС погибших и раненых нет.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!