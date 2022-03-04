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Энергодар остается без тепла из-за повреждения ЗАЭС: когда восстановят теплоснабжение

Автор: Светлана Мащенко

После обстрелов и пожара на Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар отсутствует теплоснабжение.

Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

"В связи с повреждением участка магистрального трубопровода, поставка тепловой энергии на город пока невозможна. Специалисты ЗАЭС проводят аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Ориентированная дата восстановления теплоснабжения - 5 марта.

Напомним, что сейчас площадка Запорожской АЭС захвачена оккупантами. На станции есть повреждения.

К счастью, изменений радиационного состояния в Запорожской области не зафиксировано, радиационный гамма фон находится в пределах нормальных показателей.

Ранее сообщалось, что среди персонала Запорожской АЭС погибших и раненых нет.

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