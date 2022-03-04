RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Енергодар залишається без тепла через пошкодження ЗАЕС: коли відновлять теплопостачання

Автор: Світлана Мащенко

Після обстрілів і пожежі на Запорізькій атомній електростанції в місті Енергодар відсутнє теплопостачання.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"У зв'язку з пошкодженням ділянки магістрального трубопроводу, постачання теплової енергії на місто наразі неможливе. Фахівці ЗАЕС проводять аварійно-відновлювальні роботи", - говориться в повідомленні.

Орієнтована дата відновлення теплопостачання - 5 березня.

Нагадаємо, що наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений окупантами. На станції є пошкодження.

На щастя, змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, радіаційний гамма фон знаходиться в межах нормальних показників.

Раніше повідомлялося, що серед персоналу Запорізької АЕС загиблих та поранених немає.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ЭнергодарВторгнення Росії до України