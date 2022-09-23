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Енергоблоки українських ТЕС масово виводять в аварійні ремонти, - "Укренерго"

Фото: Енергоблоки українських ТЕС виводять в аварійні ремонти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В енергосистемі України розпочалося сезонне збільшення споживання електроенергії. Водночас впродовж останніх двох тижнів стрімко збільшується кількість енергоблоків теплових електростанцій (ТЕС), які знаходяться в аварійних ремонтах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як зазначаться в повідомлені, подібна тенденція спостерігалася і під час попереднього опалювального сезону. Однак зараз сукупна потужність енергоблоків ТЕС, що знаходяться в аварійному ремонті, щодня вдвічі і більше перевищує показник аналогічного періоду 2021 року.

"НЕК "Укренерго", як оператор системи передачі наголошує, що для успішного проходження опалювального сезону 2022-2023 років генеруючі компанії мають забезпечувати безперебійну роботу теплової генерації. Тому наразі треба зробити все необхідне для завершення підготовки енергоблоків до зими та надійної роботи енергосистеми в цей період. Неналежне виконання цих заходів ставить під загрозу надійність енергопостачання українських споживачів та стабільність експорту електроенергії з України та ЄС в осінньо-зимовий період", - зазначили в компанії.

Разом з тим, кількість енергоблоків, що раніше не працювали через відсутність палива наразі зменшилася.

Прес-служба "Укренерго" також повідомила, що пори відсутність виробництва електроенергії на Запорізькій АЕС, наразі власна генерація покриває всі потреби українських споживачів, а також забезпечує експорт електроенергії до Європи.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Дениса Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону 2022/2023 років, однак головним ризиком є терористичні акти Росії на енергетичні об'єкти.

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