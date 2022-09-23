Енергоблоки українських ТЕС масово виводять в аварійні ремонти, - "Укренерго"

Як зазначаться в повідомлені, подібна тенденція спостерігалася і під час попереднього опалювального сезону. Однак зараз сукупна потужність енергоблоків ТЕС, що знаходяться в аварійному ремонті, щодня вдвічі і більше перевищує показник аналогічного періоду 2021 року.

"НЕК "Укренерго", як оператор системи передачі наголошує, що для успішного проходження опалювального сезону 2022-2023 років генеруючі компанії мають забезпечувати безперебійну роботу теплової генерації. Тому наразі треба зробити все необхідне для завершення підготовки енергоблоків до зими та надійної роботи енергосистеми в цей період. Неналежне виконання цих заходів ставить під загрозу надійність енергопостачання українських споживачів та стабільність експорту електроенергії з України та ЄС в осінньо-зимовий період", - зазначили в компанії.

Разом з тим, кількість енергоблоків, що раніше не працювали через відсутність палива наразі зменшилася.

Прес-служба "Укренерго" також повідомила, що пори відсутність виробництва електроенергії на Запорізькій АЕС, наразі власна генерація покриває всі потреби українських споживачів, а також забезпечує експорт електроенергії до Європи.