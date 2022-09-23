Энергоблоки украинских ТЭС массово выводят в аварийные ремонты, - "Укрэнерго"

Как отмечается в сообщении, подобная тенденция наблюдалась и во время предыдущего отопительного сезона. Однако сейчас совокупная мощность находящихся в аварийном ремонте энергоблоков ТЭС ежедневно вдвое и больше превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

"НЄК "Укрэнерго" как оператор системы передачи отмечает, что для успешного прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов генерирующие компании должны обеспечивать бесперебойную работу тепловой генерации. Поэтому сейчас нужно сделать все необходимое для завершения подготовки энергоблоков к зиме и надежной работы энергосистемы в этот период. Ненадлежащее выполнение этих мер ставит под угрозу надежность энергоснабжения украинских потребителей и стабильность экспорта электроэнергии из Украины и ЕС в осенне-зимний период", - отметили в компании.

Вместе с тем, количество ранее работавших энергоблоков из-за отсутствия топлива сейчас уменьшилось.

Пресс-служба "Укрэнерго" также сообщила, что несмотря на отсутствие производства электроэнергии на Запорожской АЭС, собственная генерация покрывает все потребности украинских потребителей, а также обеспечивает экспорт электроэнергии в Европу.