СБУ блокировала возможную техногенную катастрофу на Южно-Украинской АЭС

Чиновники Южно-Украинской АЭС установили некачественное поддельное оборудование

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала использование некачественного оборудования на предприятии "Южно-Украинская АЭС", что могло стать причиной техногенной катастрофы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что оперативники спецслужбы установили, что "должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на Южно-Украинской АЭС".

"Следствием задокументировало, что чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудования для систем, важных для безопасности функционирования атомной электростанции", - сообщили в СБУ.

В ходе расследования оперативники обнаружили поставка и установка силового кабеля электропитания. Использование такого кабеля не предусмотренного действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.

"Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, ГП "НАЭК "Энергоатом" и руководство ОП "Южно-Украинская АЭС" предпринимают безотлагательные меры относительно демонтажа и замены контрафактного оборудования", - сообщает СБУ.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершения преступления для привлечения всех виновных лиц к уголовной ответственности.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О дополнительных мерах по возрождению территорий, подвергшихся радиоактивного загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы, на социальную защиту пострадавших, безопасного обращения с радиоактивными отходами".