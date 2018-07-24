Енергоблок Южно-Української АЕС запрацював на американському паливі

Новини Енергетика 24.07.2018 - 17:36
Фото: Южно-Українська АЕС (sunpp.mk.ua)
Фото: Южно-Українська АЕС (sunpp.mk.ua)

Енергоблок АЕС заробив на американському паливі компанії Westinghouse

Енергоблок Южно-Української атомної електростанції сьогодні, 24 липня, запрацював на американському паливі компанії Westinghouse. Про це в Twitter повідомив президент України Петро Порошенко.

Повідомляється, що сьогодні вперше енергоблок Южно-Української АЕС запрацював на американському паливі компанії Westinghouse.

"Це те, про що ми домовилися з президентом США Дональдом Трампом під час наших зустрічей в Білому домі, в Нью-Йорку і в Брюсселі під час саміту НАТО", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України блокувала використання неякісного обладнання на підприємстві "Южно-Українська АЕС", що могло стати причиною техногенної катастрофи.

Наголошується, що оперативники спецслужби встановили, що "посадові особи підприємства створили умови для виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на Южно-Українській АЕС".

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Теги:  Порошенко Петро,  Южно-Украинская АЭС,  Сполучені Штати Америки,  АЭС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС