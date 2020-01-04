Энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен из-за срабатывания защиты

На Южно-Украинской Атомной электростанции (АЭС) 4 января произошло отключение третьего энергоблока по причине срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

Как отметили в "Энергоатоме", система автоматической защиты сработала в 5:04 утра 4 января. Причины срабатывания защиты выясняются.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - сообщили в "Энергоатоме".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на Запорожской АЭС в октябре 2018 года произошел сбой работы первого энергоблока. Из-за обесточивания магистрали от резервного трансформатора собственных нужд №5 произошла потеря питания потребителей первого канала системы безопасности. В связи с происшествием создана комиссия по расследованию причин сбоя.

Также сообщалось, что в конце ноября Кабинет министров Украины уволил главу государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского. Отставку Недашковского инициировал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.