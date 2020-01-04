Енергоблок Южно-Української АЕС відключено через спрацювання захисту

На Південно-Української Атомної електростанції (АЕС) 4 січня сталося відключення третього енергоблоку через спрацьовування автоматичного захисту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЕК "Енергоатом".

Як зазначили в "Енергоатомі", система автоматичного захисту спрацювала в 5:04 ранку 4 січня. Причини спрацьовування захисту з'ясовуються.

"Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Южно-Українській АЕС та прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм. В даний час в роботі перебувають два енергоблоки Південно-Української АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 040 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - повідомили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на Запорізької АЕС в жовтні 2018 року стався збій роботи першого енергоблоку. Через знеструмлення магістралі від резервного трансформатора власних потреб №5 відбулася втрата живлення споживачів першого каналу системи безпеки. У зв'язку з подією створена комісія з розслідування причин збою.

Також повідомлялося, що наприкінці листопада Кабінет міністрів України звільнив голову державного підприємства НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського. Відставку Недашковського ініціював міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.