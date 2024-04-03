Енергоблок ХАЕС вивели на максимальну потужність, - Енергоатом

Один із блоків Хмельницької АЕС було відремонтовано та повернено в роботу на два тижні раніше запланованого терміну.

В Енергоатомі подякували фахівцям, які змогли швидко та якісно повернути блок до роботи, на два тижні скоротивши терміни відновлювального ремонту.

"Це надзвичайно важливо з огляду на постійні атаки рашистів на українську енергосистему", - зазначив керівник Енергоатома Петро Котін.