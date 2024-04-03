Энергоблок ХАЭС вывели на максимальную мощность, - Энергоатом

Напомним, на Хмельницкой АЭС подключили энергоблок к системе . Это произошло раньше запланированного срока. Энергетики отметили, что по состоянию на сегодняшний день энергоблок ХАЭС выдает в украинскую энергосистему 300 МВт/час.

Кроме того, для Хмельницкой АЭС закупят в Болгарии два реактора . Да, Украина надеется подписать в июне соглашение о покупке двух ядерных реакторов в Болгарии, чтобы компенсировать потерю мощностей Запорожской АЭС, оккупированной Россией.

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