RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергоблок ХАЭС вывели на максимальную мощность, - Энергоатом

Фото: Хмельницкая АЭС вывела энергоблок на полную мощность (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

После восстановительного ремонта энергоблок Хмельницкой АЭС был выведен на максимально возможную мощность

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Один из блоков Хмельницкой АЭС был отремонтирован и возвращен в работу на две недели раньше запланированного срока.

В Энергоатоме поблагодарили специалистов, которые смогли быстро и качественно вернуть блок к работе, на две недели сократив сроки восстановительного ремонта.

"Это чрезвычайно важно, учитывая постоянные атаки рашистов на украинскую энергосистему", - отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.

Напомним, на Хмельницкой АЭС подключили энергоблок к системе . Это произошло раньше запланированного срока. Энергетики отметили, что по состоянию на сегодняшний день энергоблок ХАЭС выдает в украинскую энергосистему 300 МВт/час.

Кроме того, для Хмельницкой АЭС закупят в Болгарии два реактора . Да, Украина надеется подписать в июне соглашение о покупке двух ядерных реакторов в Болгарии, чтобы компенсировать потерю мощностей Запорожской АЭС, оккупированной Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭСХмельницкая АЭСВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАтака дронов