Энергоблок ХАЭС вывели на максимальную мощность, - Энергоатом

После восстановительного ремонта энергоблок Хмельницкой АЭС был выведен на максимально возможную мощность
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".
Один из блоков Хмельницкой АЭС был отремонтирован и возвращен в работу на две недели раньше запланированного срока.
В Энергоатоме поблагодарили специалистов, которые смогли быстро и качественно вернуть блок к работе, на две недели сократив сроки восстановительного ремонта.
"Это чрезвычайно важно, учитывая постоянные атаки рашистов на украинскую энергосистему", - отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.
Напомним, на Хмельницкой АЭС подключили энергоблок к системе . Это произошло раньше запланированного срока. Энергетики отметили, что по состоянию на сегодняшний день энергоблок ХАЭС выдает в украинскую энергосистему 300 МВт/час.
Кроме того, для Хмельницкой АЭС закупят в Болгарии два реактора . Да, Украина надеется подписать в июне соглашение о покупке двух ядерных реакторов в Болгарии, чтобы компенсировать потерю мощностей Запорожской АЭС, оккупированной Россией.
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