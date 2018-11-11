Фото: Запорожская АЭС (npp.zp.ua)

Ремонт энергоблока продлится до 19 января

Энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети 11 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской АЭС.

Как отмечается, энергоблок отключен от сети в 00:01 для проведения планового среднего ремонта. Ремонт продлится до 19 января 2019 года.

В настоящее время на АЭС в работе находятся 3 энергоблока, энергоблоки работают в штатном режиме.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факт присвоения денег Запорожской атомной электростанции. Как установило следствие, в начале 2017 года должностные лица Запорожской АЭС заключили договор с частной структурой на проведение ремонта испытательного стенда, предназначенного для тестирования оборудования реакторных отделений энергоблоков. Подрядчики не поставляли на станцию некоторые из необходимых запчастей, тогда как чиновники АЭС подтвердили выполнение работ в полном объеме и заплатили за ремонт почти 14 млн гривен.

Отметим, в мае текущего года от сети отключали энергоблок №5 Запорожской АЭС, его ремонт длился 83 дня.