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Енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від мережі

Новини » Енергетика    11.11.2018 - 11:33
Фото: Запорізька АЕС (npp.zp.ua)
Фото: Запорізька АЕС (npp.zp.ua)

Ремонт енергоблоку триватиме до 19 січня

Енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від мережі 11 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької АЕС.

Як зазначається, енергоблок відключено від мережі о 00:01 для проведення планового середнього ремонту. Ремонт триватиме до 19 січня 2019 року.

Наразі на АЕС в роботі знаходяться 3 енергоблока, енергоблоки працюють в штатному режимі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Співробітники Служби безпеки України викрили факт привласнення грошей Запорізької атомної електростанції. Як встановило слідство, на початку 2017 року посадовці Запорізької АЕС уклали договір з приватною структурою на проведення ремонту випробувального стенду, призначеного для тестування обладнання реакторних відділень енергоблоків. Підрядники не поставляли на станцію деякі з необхідних запчастин, тоді як посадовці АЕС підтвердили виконання робіт у повному обсязі і заплатили за ремонт майже 14 млн гривень.

Відзначимо, в травні поточного року від мережі відключали енергоблок №5 Запорізької АЕС, його ремонт тривав 83 дні.

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