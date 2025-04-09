В "Енергоатомі" зробили заяву про запуск у роботу ЗАЕС

"Вона потерна, вона не працює. І я можу з упевненістю сказати, що запустити її в тому стані, в якому вона зараз перебуває, нікому не вдасться", - сказав він журналістам.

ЗАЕС була захоплена росіянами в перші дні масованого вторгнення в Україну 2022 року.

У результаті Україна втратила 7,8 ГВт генерації, що становить 40% від виробництва електроенергії всіма АЕС країни.