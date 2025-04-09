В "Энергоатоме" сделали заявление о запуске в работу ЗАЭС

Вторжение РФ в Украину

Росссийские воска вторглись в Украину в феврале 2022 года. В то время был захвачен город Энергодар Запорожской области. Именно там расположена Запорожская АЭС, которую оккупанты тоже захватили. ЗАЭС была оккупирована в первые дни масштабного вторжения.

В результате Украина потеряла 7,8 ГВт генерации, что составляет 40% от производства электроэнергии всеми АЭС страны.

На данный момент российские войска используют ЗАЭС не по назначению. Там они устроили схроны для техники и места для дислокации живой силы.

Также россияне нарушают правила ее эксплуатации. Например, ЗАЭС оказывалась на грани блэкаута в ноябре 2024 года трижды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.