В "Енергоатомі" закликали якнайшвидше створити безпечну зону навколо ЗАЕС

"Запорізька атомна електростанція - найбільша в Європі - вже понад рік захоплена російськими збройними формуваннями. Вони фактично перетворили ЗАЕС на військову базу, постійно порушуючи всі норми і принципи ядерної та радіаційної безпеки", - нагадав Котін.

За його словами, окупанти зберігають зброю, вибухівку та важку техніку безпосередньо в машинних залах енергоблоків, контролюють протиаварійну інфраструктуру станції й замінували прилеглу територію та будівлі.

"У ці зони не допускають ані персонал, ані інспекторів МАГАТЕ. Все це становить пряму загрозу ядерній безпеці України та всього світу", - наголосив Котін.

Своєю чергою він вчергове закликав якомога швидше зупинити свавілля та ядерний терор з боку загарбників.

"Це можливо лише в один спосіб - створивши зону безпеки навколо ЗАЕС та її міста-супутника Енергодара. Вся світова спільнота, уряди всіх країн не мають зупинятись на цьому шляху. Безпечна зона - це головна умова забезпечення ядерної безпеки всього світу. Ми вдячні Міжнародному агентству з атомної енергії за постійну підтримку", - заявив Котін.

Також він подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за активізацію консультацій задля створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС.

Нагадаємо, вчора в МАГАТЕ заявили, що ситуація з безпекою в районі Запорізької атомної електростанції загострилася, а поблизу станції посилилися бойові дії.

При цьому міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що переговори щодо Запорізької АЕС зайшли в глухий кут.

Крім того, глава Міненерго зазначав, що Україна була за крок від катастрофи, як на Фукусімі через захоплення росіянами ЗАЕС.

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