В "Энергоатоме" призвали как можно быстрее создать безопасную зону вокруг ЗАЭС

"Запорожская атомная электростанция - крупнейшая в Европе - уже более года захвачена российскими вооруженными формированиями. Они фактически превратили ЗАЭС в военную базу, постоянно нарушая все нормы и принципы ядерной и радиационной безопасности", - напомнил Котин.

По его словам, оккупанты хранят оружие, взрывчатку и тяжелую технику непосредственно в машинных залах энергоблоков, контролируют противоаварийную инфраструктуру станции и заминировали прилегающую территорию и здания.

"В эти зоны не допускают ни персонал, ни инспекторов МАГАТЭ. Все это представляет прямую угрозу ядерной безопасности Украины и всего мира", - подчеркнул Котин.

В свою очередь он в очередной раз призвал как можно быстрее остановить произвол и ядерный террор со стороны захватчиков.

"Это возможно только одним способом - создав зону безопасности вокруг ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара. Все мировое сообщество, правительства всех стран не должны останавливаться на этом пути. Безопасная зона - это главное условие обеспечения ядерной безопасности всего мира. Мы благодарны Международному агентству по атомной энергии за постоянную поддержку", - заявил Котин.

Также он поблагодарил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за активизацию консультаций по созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.

Напомним, вчера в МАГАТЭ заявили, что ситуация с безопасностью в районе Запорожской атомной электростанции обострилась, а вблизи станции усилились боевые действия.

При этом министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что переговоры по Запорожской АЭС зашли в тупик.

Кроме того, глава Минэнерго отмечал, что Украина была в шаге от катастрофы, как на Фукусиме из-за захвата россиянами ЗАЭС.

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