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Радіаційний фон стабільний. "Енергоатом" спростував фейк про позаштатну ситуацію на ХАЕС

Хмельницька область , Вівторок 30 квітня 2024 15:36
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Радіаційний фон стабільний. "Енергоатом" спростував фейк про позаштатну ситуацію на ХАЕС Фото: Хмельницька АЕС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У мережі поширюють фейк про нібито позаштатну ситуацію на Хмельницькій атомній електростанції, що спричинила підвищення радіаційного фону у Хмельницькій та Рівненській областях. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"АТ "НАЕК "Енергоатом" офіційно повідомляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності. Хмельницька атомна електростанція працює в штатному режимі. Жодних відхилень від нормальної експлуатації атомної станції немає, як і немає жодних "нештатних ситуацій". Радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" наголосили, що поява подібних повідомлень засвідчує факт використання Росією будь-якого приводу для дестабілізації українського суспільства, дискредитації державних органів влади та ослаблення спроможностей нашої держави до подальшої боротьби.

У компанії також додали, що радіаційний стан навколо Хмельницької АЕС 30 квітня 2024 року на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень. Зауважень до роботи обладнання немає.

Ситуація на Хмельницькій АЕС

Нагадаємо, у березні ми повідомляли про те, що енергоблок Хмельницької атомної електростанції було підключено до енергомережі після відновлювальних ремонтних робіт. Це відбулося раніше запланованого строку. Енергетики зазначили, що енергоблок ХАЕС видає в українську енергосистему 300 МВт/год.

Після відновлювального ремонту енергоблок Хмельницької АЕС було виведено на максимально можливу потужність.

Також раніше повідомлялося, що для Хмельницької АЕС закуплять у Болгарії два реактори. Так, Україна сподівається підписати у червні угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії, щоб компенсувати втрату потужностей Запорізької АЕС, окупованої Росією.

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