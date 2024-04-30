Радіаційний фон стабільний. "Енергоатом" спростував фейк про позаштатну ситуацію на ХАЕС

У мережі поширюють фейк про нібито позаштатну ситуацію на Хмельницькій атомній електростанції, що спричинила підвищення радіаційного фону у Хмельницькій та Рівненській областях. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" .

"АТ "НАЕК "Енергоатом" офіційно повідомляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності. Хмельницька атомна електростанція працює в штатному режимі. Жодних відхилень від нормальної експлуатації атомної станції немає, як і немає жодних "нештатних ситуацій". Радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" наголосили, що поява подібних повідомлень засвідчує факт використання Росією будь-якого приводу для дестабілізації українського суспільства, дискредитації державних органів влади та ослаблення спроможностей нашої держави до подальшої боротьби.

У компанії також додали, що радіаційний стан навколо Хмельницької АЕС 30 квітня 2024 року на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень. Зауважень до роботи обладнання немає.