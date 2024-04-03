Енергоблок ХАЕС вивели на максимальну потужність, - Енергоатом
Після відновлювального ремонту енергоблок Хмельницької АЕС було виведено на максимально можливу потужність
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".
Один із блоків Хмельницької АЕС було відремонтовано та повернено в роботу на два тижні раніше запланованого терміну.
В Енергоатомі подякували фахівцям, які змогли швидко та якісно повернути блок до роботи, на два тижні скоротивши терміни відновлювального ремонту.
"Це надзвичайно важливо з огляду на постійні атаки рашистів на українську енергосистему", - зазначив керівник Енергоатома Петро Котін.
Нагадаємо, на Хмельницькій АЕС підключили енергоблок до системи. Це відбулося раніше запланованого строку. Енергетики зазначили, що станом на зараз енергоблок ХАЕС видає в українську енергосистему 300 МВт/год.
Крім того, для Хмельницької АЕС закуплять у Болгарії два реактори. Так, Україна сподівається підписати у червні угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії, щоб компенсувати втрату потужностей Запорізької АЕС, окупованої Росією.
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