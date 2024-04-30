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В "Энергоатоме" опровергли фейк о внештатной ситуации на Хмельницкой АЭС

Хмельницкая область, Вторник 30 апреля 2024 15:36
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В "Энергоатоме" опровергли фейк о внештатной ситуации на Хмельницкой АЭС Фото: Хмельницкая АЭС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В сети распространяют фейк о якобы внештатной ситуации на Хмельницкой атомной электростанции, что повлекло за собой повышение радиационного фона в Хмельницкой и Ровенской областях. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

АО НАЭК "Энергоатом" официально сообщает, что указанная информация не соответствует действительности. Хмельницкая атомная электростанция работает в штатном режиме. Никаких отклонений от нормальной эксплуатации атомной станции нет, как и нет никаких "нештатных ситуаций". Радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм",- говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что появление подобных сообщений свидетельствует о факте использования Россией любого повода для дестабилизации украинского общества, дискредитации государственных органов власти и ослабления способностей нашего государства к дальнейшей борьбе.

В компании также добавили, что радиационное состояние вокруг Хмельницкой АЭС 30 апреля 2024 года на промышленной площадке и в близлежащих регионах находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественные фоновые значения. Замечаний к работе оборудования нет.

Ситуация на Хмельницкой АЭС

Напомним, в марте мы сообщали о том, что энергоблок Хмельницкой атомной электростанции был подключен к сети после восстановительных ремонтных работ. Это произошло раньше запланированного срока. Энергетики отметили, что энергоблок ХАЭС выдает в украинскую энергосистему 300 МВт/час.

После восстановительного ремонта энергоблок Хмельницкой АЭС был выведен на максимально возможную мощность.

Также ранее сообщалось, что для Хмельницкой АЭС закупят в Болгарии два реактора. Украина надеется подписать в июне соглашение о покупке двух ядерных реакторов в Болгарии, чтобы компенсировать потерю мощностей Запорожской АЭС, оккупированной Россией.

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