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В "Енергоатомі" розповіли, скільки потрібно часу, щоб на ЗАЕС закінчилась вода

Фото: в "Енергоатомі"розповіли, скільки потрібно часу, щоб на ЗАЕС закінчилась вода (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава, Юрій Дощатов

Підрив росіянами Каховської ГЕС показує, що окупанти також можуть влаштувати теракт на Запорізькій АЕС.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Одним із варіантів теракту може бути підрив басейну-охолоджувача ЗАЕС, що може призвести до значних проблем у роботі станції.

Однак за словами Котіна, підрив Каховської ГЕС вже вплинув на рівень води у басейні АЕС.

"Поки що можу сказати, що рівень води в ставку знижується приблизно на 1 см за 10 днів. Він був 16,67 м-коду, а зараз 16,64 м. Тобто з моменту підриву Каховської ГЕС пішло 3 см. Теоретично, щоб пішла вся вода з басейну, за нашим аналізом, потрібно 12 років", - розповів він.

Котін також зауважив, що росіянам буде не просто підірвати греблю басейну. Там велика кількість землі, і це убезпечує басейн. Однак якщо це все ж вдасться, то на нижньому рівні басейну залишиться 12,8 метра води.

"Цього недостатньо, щоби працювали енергоблоки. П'ятий блок треба буде переводити в "холодну" зупинку. Рівень води 12,8 м недостатньо, щоб працювали енергоблоки. У цьому випадку насоси працюватимуть у нестабільному режимі. Блок на потужності не може працювати на рівні 12,8 м, а в холодному стані нічого страшного не буде і води буде достатньо", - підкреслив він.

Детальніше про те, чому Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Запорізька АЕСЭнергоатом