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В "Енергоатомі" розповіли про підготовку до швидкої заміни персоналу ЗАЕС після деокупації

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П'ятниця 12 травня 2023 00:13
В "Енергоатомі" розповіли про підготовку до швидкої заміни персоналу ЗАЕС після деокупації Фото: Запорізька атомна електростанція (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" готуються оперативно замінити персонал Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі одразу після звільнення для забезпечення нормальної роботи АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, персонал, який виїхав із захопленого російськими військами Енергодару на підконтрольну українському уряду територію, зараз працює на їхніх інших відокремлених підрозділах, у тому числі на атомних станціях.

"Але ми підтримуємо його готовність виїхати на Запорізьку АЕС за першим викликом", - зазначив Котін.

Так, розповів керівник "Енергоатому", НАЕК також готує вахти на атомних станціях, повні зміни персоналу, які будуть необхідні у разі нестачі персоналу на ЗАЕС після її звільнення.

Котін звернув увагу на наявність ознак підготовки російських загарбників до втечі зі станції - так званої "евакуації".

"Зокрема, проводилося спеціальне тренування персоналу "Росатому" та військових для швидкого виїзду зі станції", - додає президент "Енергоатому".

Відео: в "Енергоатомі" розповіли про ситуацію на захопленій РФ ЗАЕС, та підготовку до заміни персоналу станції після звільнення

Раніше повідомлялося, що російські окупанти планують "евакуювати" працівників тимчасово захопленої ЗАЄС - йдеться про близько 3100 людей.

Додамо, що, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, з Енергодару до Ростовської області РФ вже вивезли частину сімей запорізьких атомників.

Нагадаємо, що останнім часом на території Запорізької атомної електростанції спостерігається посилення військової присутності та активності.

При цьому нещодавно в МАГАТЕ стверджували, що персонал Запорізької АЕС залишається на місці, незважаючи на оголошення росіян про "евакуацію" в Енергодарі.

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Запорізька АЕС Энергоатом
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