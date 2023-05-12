В "Енергоатомі" розповіли про підготовку до швидкої заміни персоналу ЗАЕС після деокупації

У Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" готуються оперативно замінити персонал Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі одразу після звільнення для забезпечення нормальної роботи АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, персонал, який виїхав із захопленого російськими військами Енергодару на підконтрольну українському уряду територію, зараз працює на їхніх інших відокремлених підрозділах, у тому числі на атомних станціях.

"Але ми підтримуємо його готовність виїхати на Запорізьку АЕС за першим викликом", - зазначив Котін.

Так, розповів керівник "Енергоатому", НАЕК також готує вахти на атомних станціях, повні зміни персоналу, які будуть необхідні у разі нестачі персоналу на ЗАЕС після її звільнення.

Котін звернув увагу на наявність ознак підготовки російських загарбників до втечі зі станції - так званої "евакуації".

"Зокрема, проводилося спеціальне тренування персоналу "Росатому" та військових для швидкого виїзду зі станції", - додає президент "Енергоатому".

Відео: в "Енергоатомі" розповіли про ситуацію на захопленій РФ ЗАЕС, та підготовку до заміни персоналу станції після звільнення