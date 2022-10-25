В "Енергоатомі" пояснили, що означають обвинувачення Росії у створенні "брудної бомби"

Заяви Росії про створення "брудної бомби" можуть свідчити про підготовку акта ядерного тероризму з боку Кремля. В "Енергоатомі" вимагають повернути ЗАЕС під повний контроль підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом .

"Енергоатом" припускає, що такі дії окупантів можуть свідчити про підготовку ними терористичного акту з використанням ядерних матеріалів та радіоактивних відходів, які зберігаються на майданчику ЗАЕС, - йдеться в заяві. - Країна-терорист - Росія - має негайно припинити будь-які втручання в роботу Запорізької АЕС, а світова спільнота - докласти всіх зусиль для деокупації та демілітаризації ЗАЕС і передачі її під повний контроль законному оператору - "Енергоатому".

В "Енергоатом" розповіли, які саме факти свідчать про підготовку акту тероризму з боку Росії: