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В "Энергоатоме" объяснили, что означают обвинения России в создании "грязной бомбы"

Фото: в "Энергоатоме" объяснили цель обвинений РФ в создании "грязной бомбы" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Заявления России о создании "грязной бомбы" могут свидетельствовать о подготовке акта ядерного терроризма со стороны Кремля. В "Энергоатоме" требуют вернуть ЗАЭС под полный контроль предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

"Энергоатом" предполагает, что такие действия оккупантов могут свидетельствовать о подготовке ими террористического акта с использованием ядерных материалов и радиоактивных отходов, хранящихся на площадке ЗАЭС, - говорится в заявлении. - Страна-террорист - Россия - должна немедленно прекратить какие-либо вмешательства в работу Запорожской АЭС, а мировое сообщество - приложить все усилия для деоккупации и демилитаризации ЗАЭС и передачи ее под полный контроль законному оператору - "Энергоатому".

В "Энергоатоме" рассказали, какие именно факты свидетельствуют о подготовке акта терроризма со стороны России:

  • в течение последней недели российские оккупанты проводят несанкционированные строительные работы на территории сухого хранилища отработанного ядерного топлива (далее - СХОЯТ) на Запорожской АЭС. Эти работы российские военные ведут сами по себе в тайном режиме. Украинский персонал и собравшихся на площадке ЗАЭС представителей МАГАТЭ на место строительства захватчики не допускают. На СХОЯТ хранится 174 контейнера, в каждом из которых содержится по 24 сборки отработанного ядерного топлива. Разрушение этих контейнеров в результате подрыва приведет к радиационной аварии и радиационному загрязнению нескольких сот квадратных километров прилегающей территории. Такое строительство на территории атомной станции является незаконным вмешательством со стороны России в проект ядерной установки СХОЯТ Запорожской АЭС и грубым нарушением как условий лицензии на эксплуатацию станции, так и международных требований в сфере ядерной и радиационной безопасности;
  • уже двое суток представители российской власти и вся враждебная пропаганда заявляют о якобы подготовке Украиной "грязной ядерной бомбы", для которой, по утверждению РФ, может быть использовано отработанное ядерное топливо и радиоактивные отходы, хранящиеся на площадке Запорожской АЭС. Для еще большего устрашения мира россияне обнародовали фейковую карту потенциального загрязнения радиацией с эпицентром именно на ЗАЭС.

Как сообщалось, эксперты МАГАТЭ приедут в Украину, чтобы проверить мирные объекты, на которых по заверению России якобы происходит разработка "грязной бомбы".

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