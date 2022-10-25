В "Энергоатоме" объяснили, что означают обвинения России в создании "грязной бомбы"

"Энергоатом" предполагает, что такие действия оккупантов могут свидетельствовать о подготовке ими террористического акта с использованием ядерных материалов и радиоактивных отходов, хранящихся на площадке ЗАЭС, - говорится в заявлении. - Страна-террорист - Россия - должна немедленно прекратить какие-либо вмешательства в работу Запорожской АЭС, а мировое сообщество - приложить все усилия для деоккупации и демилитаризации ЗАЭС и передачи ее под полный контроль законному оператору - "Энергоатому".
В "Энергоатоме" рассказали, какие именно факты свидетельствуют о подготовке акта терроризма со стороны России:
в течение последней недели российские оккупанты проводят несанкционированные строительные работы на территории сухого хранилища отработанного ядерного топлива (далее - СХОЯТ) на Запорожской АЭС. Эти работы российские военные ведут сами по себе в тайном режиме. Украинский персонал и собравшихся на площадке ЗАЭС представителей МАГАТЭ на место строительства захватчики не допускают. На СХОЯТ хранится 174 контейнера, в каждом из которых содержится по 24 сборки отработанного ядерного топлива. Разрушение этих контейнеров в результате подрыва приведет к радиационной аварии и радиационному загрязнению нескольких сот квадратных километров прилегающей территории. Такое строительство на территории атомной станции является незаконным вмешательством со стороны России в проект ядерной установки СХОЯТ Запорожской АЭС и грубым нарушением как условий лицензии на эксплуатацию станции, так и международных требований в сфере ядерной и радиационной безопасности;
уже двое суток представители российской власти и вся враждебная пропаганда заявляют о якобы подготовке Украиной "грязной ядерной бомбы", для которой, по утверждению РФ, может быть использовано отработанное ядерное топливо и радиоактивные отходы, хранящиеся на площадке Запорожской АЭС. Для еще большего устрашения мира россияне обнародовали фейковую карту потенциального загрязнения радиацией с эпицентром именно на ЗАЭС.