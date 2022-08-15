В "Энергоатоме" оценили последствия вражеских обстрелов ЗАЭС за прошедшую неделю

В течение прошлой недели российские военные регулярно наносили удары по Запорожской АЭС. Сейчас станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".
Последствия вражеских обстрелов по ЗАЭС:
"Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений", - пишет пресс-служба "Энергоатома".
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