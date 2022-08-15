В "Енергоатомі" оцінили наслідки ворожих обстрілів ЗАЕС за минулий тиждень

Протягом минулого тижня російські військові регулярно завдавали ударів по Запорізькій АЕС. Наразі станція продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатома".
Наслідки ворожих обстрілів по ЗАЕС:
"Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень", - пише пресслужба "Енергоатому".
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