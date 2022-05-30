Украина развенчала фейки о создании ядерной бомбы на Запорожской АЭС

Российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что Украина якобы изготавливала ядерную бомбу на Запорожской АЭС. В СНБО опровергли эти фейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.