ru ua
Пн, 30 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина развенчала фейки о создании ядерной бомбы на Запорожской АЭС

Новина українською →
Понедельник 30 мая 2022 20:11
Украина развенчала фейки о создании ядерной бомбы на Запорожской АЭС Фото: Запорожская АЭС (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что Украина якобы изготавливала ядерную бомбу на Запорожской АЭС. В СНБО опровергли эти фейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Ранее в СМИ появилась информация, что на Запорожской АЭС сохраняется 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана. Российские пропагандисты решили подхватить эту новость и обвинить Украину в создании ядерного оружия.

При этом, как подчеркивают в ЦПД, уран и плутоний на ЗАЭС имеется только в виде топлива, которое используется на всех атомных электростанциях.

Напомним, ранее посол России в Британии Андрей Келин заявлял, что Россия не станет применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины. Поскольку страна не может использовать этот вид оружия в подобных конфликтах "в соответствии с российской военной доктриной".

Также мы писали, что на саммите стран G7 в 2023 году в будут обсуждаться пути избавления мира от ядерного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Украина Ядерное оружие Война России против Украины
NEWS
Около 30 350 военных и почти 1350 танков: названы потери России
Около 30 350 военных и почти 1350 танков: названы потери России
DAILY
Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть